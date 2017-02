PIELES: premières images très étonnantes d'une curiosité espagnole sélectionnée à la Berlinale

Samantha, Guille, Ana et Cristian ont tous quelque chose en commun - et pourtant ils ne pourraient pas être plus à part. Leurs corps sont différents de ceux des autres - la bouche, le côté gauche du visage, la texture de la peau ou le sentiment que vos jambes n'appartiennent pas à votre corps. Ils vivent et aiment cachés chez eux et sortent rarement dans la rue...

Voici le point de départ de Pieles, premier long métrage du jeune Espagnol Eduardo Casanova. Ce film sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images surprenantes viennent d'être mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie !

La Berlinale sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 9 au 19 février.

