LOVE CHILD: Penelope Cruz dans le prochain Todd Solondz

Un jeune garçon de 11 ans, extrêmement jaloux, est totalement obsédé par sa mère. L'adolescent, qui rêve d'être star à Broadway, fomente un plan pour assassiner son père... mais rien ne se passera comme prévu.

Voici le pitch de Love Child, le prochain long métrage de l'Américain Todd Solonz, quelques mois après la sortie de son dernier film en date, Le Teckel. Penelope Cruz et Edgar Ramirez sont annoncés au casting de ce long métrage présenté comme une comédie noire...

Penelope Cruz est également annoncée à l'affiche du prochain film réalisé par l'Iranien Asghar Farhadi. A suivre...

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !