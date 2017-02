BOX-OFFICE FRANCE: Dany Boon battu par "Jackie" et "Moonlight" aux 1eres séances Paris

Le cinéma a été à l'honneur lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. C'est en effet Jackie de Pablo Larrain qui a pris la tête du classement avec un bon score: 1838 entrées dans 28 salles. Belle performance de Moonlight de Barry Jenkins qui s'offre de loin la meilleure moyenne par copie cette semaine avec 1399 spectateurs dans 17 salles. Le dernier Dany Boon, Raid Dingue, est battu avec seulement 1244 entrées dans 24 salles. Le classement devrait néanmoins s'inverser sur la totalité du territoire, puisque Raid Dingue monopolise un nombre largement plus conséquent de salles que ses concurrents.

Le film d'horreur Le Cercle - Rings débute bien avec 677 entrées dans 11 salles. Lors d'une saison extra-concurrentielle, Yourself And Yours de Hong Sang-Soo démarre doucement avec 63 tickets dans 3 salles. Le Lion d'or La Femme qui est partie de Lav Diaz, pas non plus conçu pour exploser les stats, démarre à 25 cinéphiles dans 4 salles.

Source Rentrak France

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à la Berlinale, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !