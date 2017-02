POKOT: premières images du thriller d'Agnieszka Holland en compétition à la Berlinale

Duszejko, une femme à la retraite, mène une vie isolée dans un village montagneux situé à la frontière entre la Pologne et la République Tchèque. Duszejko est charismatique, excentrique, elle est passionnée d'astrologie et est une stricte végétarienne. Une soir, elle découvre le cadavre de son voisin. Plusieurs hommes meurent d'une manière aussi mystérieuse. Tous étaient des piliers de la communauté, et tous étaient des chasseurs. Ces hommes ont-ils été tués par des animaux sauvages ? Ou quelqu'un a-t-il entamé une vendetta sanglante? Duszejko elle-même éveille les suspicions...

Voici le pitch de Pokot, le nouveau long métrage de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland. Ce thriller figure en compétition de la prochaine Berlinale. Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie !

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

