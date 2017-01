BERLINALE 2017: la compétition au complet + des ajouts hors compétition

La compétition de la prochaine Berlinale affiche complet. Un dernier long métrage a été ajouté et c'est une curiosité: Have a Nice Day de Liu Jian, un film d'animation venu de Chine.

Hors compétition sont conviés l'Américain The Lost City of Z de James Gray avec Charlie Hunnam et Robert Pattinson, le Français Sage femme de Martin Provost avec Catherine Deneuve et Catherine Frot, le Britannique Final Portrait de Stanley Tucci avec Geoffrey Rush, Armie Hammer et Clémence Poésy ou encore le Canadien Maudie de Aisling Walsh avec Sally Hawkins et Ethan Hawke.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez la sélection compétition et hors compétition au complet ci-dessous.

Compétition

Ana, mon amour de Călin Peter Netzer (Roumanie)

Beuys d'Andres Veiel (Allemagne)

Colo de Teresa Villaverde (Portugal)

The Dinner d'Oren Moverman (Etats-Unis)

Django, d'Étienne Comar (France)

Félicité d'Alain Gomis (Sénégal)

Have a Nice Day de Liu Jian (Chine)

Helle Nächte de Thomas Arslan (Allemagne)

Joaquim de Marcelo Gomes (Brésil)

Mr Long de Sabu (Japon)

On Body and Soul de Ildiko Enyedi (Hongrie)

On the Beach at Night Alone de Hong Sang-Soo (Corée du sud)

The Other Side of Hope d'Aki Kaurimäski (Finlande)

The Party de Sally Potter (Royaume-Uni)

Pokot d'Agnieszka Holland (Pologne)

Return to Montauk de Volker Schlöndorff (Allemagne)

Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio (Chili)

Wilde Maus de Joseph Hader (Autriche)

Hors compétition

El bar de Álex de la Iglesia (Espagne)

Final Portrait de Stanley Tucci (Royaume-Uni)

Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck (France)

Logan de James Mangold (Etats-Unis)

La Reina de España de Fernando Trueba (Espagne)

Sage femme de Martin Provost (France)

T2 Trainspotting de Danny Boyle (Royaume-Uni)

Últimos días en La Habana de Fernando Pérez (Cuba)

Viceroy’s House de Gurinder Chadha (Royaume-Uni)

Berlinale Special

Acht Stunden sind kein Tag de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne)

the bomb de Kevin Ford (États-Unis)

Close Up d'Abbas Kiarostami (Iran)

Es war einmal in Deutschland... de Sam Garbarski (Allemagne)

In Zeiten des abnehmenden Lichts de Matti Geschonneck (Allemagne)

La Libertad del diablo de Everardo González (Mexique)

The Lost City of Z de James Gray (États-Unis)

Masaryk de Julius Ševčík (République Tchèque)

Maudie de Aisling Walsh

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov de Askold Kurov (Estonie)

