BOX-OFFICE FRANCE: douche froide pour Dalida

Accompagné par une grosse promotion depuis un certain temps, Dalida était conçu pour secouer le box-office. Las, le biopic échoue en deuxième place cette semaine et n'attire que 346.642 spectateurs dans 560 salles. Pour comparaison, avec 200 salles de moins, le blockbuster La Grande muraille, pas forcément un produit catégorie A, attire... 375.857 spectateurs. Dans le ventre mou du classement, ni Ouvert la nuit d'Edouard Baer (62.563 spectateurs dans 182 salles) ni The Birth of a Nation de Nate Parker (59.104 spectateurs dans 163 salles) ne tirent vraiment leur épingle du jeu. Harmonium de Koji Fukada fait des débuts encourageants avec une meilleure moyenne par copie (23.441 entrées dans 54 salles). Invité avec une très très (très) grande générosité en compétition à Cannes, le conspué The Last Face de Sean Penn est projeté dans des salles vides: il réunit 38.491 spectateurs dans 250 salles, soit une moyenne par copie anémique.

Parmi les anciennes sorties, Vaiana, la légende du bout du monde franchit les 5 millions d'entrées en 7e semaine (5.1 millions). Manchester by the Sea, qui gagne 200 copies, progresse de 3% et cumule désormais 336.072 spectateurs en 5 semaines.

Source

