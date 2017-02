FLUIDØ: premières images d'un ovni SF et très sexué sélectionné à la Berlinale

C'est l'année 2060: le sida a été éradiqué. Cependant, dans certains cas, le virus VIH a maintenant muté en un gène à partir duquel un médicament peut être produit, et qui est devenu la poudre blanche du XXIe siècle. La police secrète tente d'identifier toute personne qui porte ce gène. Pendant ce temps, ailleurs, des jeunes hommes sont accrochés à un système de câbles afin de produire du sperme pour la production de produits pharmaceutiques qui domineront le marché...

Voici le pitch dingo de la dystopie Fluidø, troisième long métrage de l'artiste taïwanaise Shu Lea Cheang. Fluidø sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images très intrigantes ont été mises en lignes, découvrez-les dans notre galerie !

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

