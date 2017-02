PRIX LUMIÈRES 2017: le palmarès

Les Prix Lumières sont l'équivalent français des Golden Globes. Comme aux Globes (où la presse étrangère décerne ses prix), les journalistes étrangers basés à Paris récompensent ce qu'ils estiment être les meilleurs films français de l'année. Constituent-ils un indicateurs sur les futurs César ? Pas vraiment. Ces 10 dernières années, 4 gagnants des Lumières ont ensuite été couronnés aux César. Elle fera t-il basculer les statistiques ? Le long métrage a en tout cas été plébiscité: meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice.

Découvrez en gras les gagnants ci-dessous.

FILM

Elle de Paul Verhoeven

La mort de Louis XIV de Albert Serra

Nocturama de Bertrand Bonello

Les ogres de Léa Fehner

Rester vertical de Alain Guiraudie

Une vie de Stéphane Brizé

RÉALISATEUR

Bertrand Bonello pour Nocturama

Stéphane Brizé pour Une vie

Léa Fehner pour Les ogres

Alain Guiraudie pour Rester vertical

Albert Serra pour La mort de Louis XIV

Paul Verhoeven pour Elle

ACTRICE

Judith Chemla dans Une vie

Marion Cotillard dans Mal de pierres

Virginie Efira dans Victoria

Isabelle Huppert dans Elle

Sidse Babett Knudsen dans La fille de Brest

Soko dans La danseuse

ACTEUR

Pierre Deladonchamps dans Le fils de Jean

Gérard Depardieu dans The End

Nicolas Duvauchelle dans Je ne suis pas un salaud

Jean-Pierre Léaud dans La mort de Louis XIV

Omar Sy et James Thierrée dans Chocolat

Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde

SCENARIO

David Birke pour Elle

Léa Fehner, Catherine Paillé et Brigitte Sy pour Les ogres

Emilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar pour Le ciel attendra

Alain Guiraudie pour Rester vertical

François Ozon pour Frantz

Céline Sciamma pour Ma vie de Courgette

IMAGE

Christophe Beaucarne pour Mal de pierres

Benoît Debie pour La danseuse

Antoine Héberlé pour Une vie

Léo Hinstin pour Nocturama

Pascal Marti pour Frantz

Jonathan Ricquebourg pour La mort de Louis XIV

REVELATION MASCULINE

Damien Bonnard dans Rester vertical

Corentin Fila et Kacey Mottet Klein dans Quand on a 17 ans

Finnegan Oldfield dans Bang Gang

Toki Pilioko dans Mercenaire

Sadek dans Tour de France

Niels Schneider dans Diamant noir

REVELATION FEMININE

Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena dans Divines

Paula Beer dans Frantz

Lily Rose Depp dans La danseuse

Manal Issa dans Peur de rien

Naomi Amarger et Noémie Merlant dans Le ciel attendra

Raph dans Ma Loute

PREMIER FILM

Apnée de Jean-Christophe Meurisse

La danseuse de Stéphanie di Giusto

Diamant noir de Arthur Harari

Divines de Houda Benyamina

Gorge cœur ventre de Maud Alpi

Mercenaire de Sacha Wolff

FILM FRANCOPHONE

Belgica de Felix van Groeningen

La fille inconnue de Jean Pierre et Luc Dardenne

Hedi de Mohammed Ben Attia

Juste la fin du monde de Xavier Dolan

Mimosas de Oliver Laxe

Les Premiers, les Derniers de Bouli Lanners

FILM D'ANIMATION

La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach

Louise en hiver de Jean-François Laguionie

Ma vie de Courgette de Claude Barras

La tortue rouge de Michael Dudok de Wit

Tout en haut du monde de Rémi Chayé

DOCUMENTAIRE

Le bois dont les rêves sont faits de Claire Simon

Dernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli

Merci Patron ! de François Ruffin

La sociologue et l’ourson de Etienne Chaillou et Mathias Théry

Swagger de Olivier Babinet

Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier

MUSIQUE

Sophie Hunger pour Ma vie de Courgette

Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie

Laurent Perez del Mar pour La tortue rouge

ROB pour Planétarium

Philippe Rombi pour Frantz

Gabriel Yared pour Juste la fin du monde

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !