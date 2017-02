BERLINALE 2017: le jury au complet !

On savait que le jury de la prochaine Berlinale serait présidé par le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. On connaît désormais la composition du jury.

A ses côtés figureront l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal (La Secrétaire, Donnie Darko, Sherrybaby), l'actrice allemande Julia Jentsch (primée à la Berlinale pour Sophie Scholl - Les derniers jours et en compétition l'an passé avec 24 semaines), la productrice tunisienne Dora Bouchoucha (qui a produit entre autres Hédi, sorti en décembre chez nous et primé l'an passé à Berlin), le réalisateur chinois Wang Quan'An (Ours d'or pour son film Le Mariage de Tuya), l'acteur mexicain Diego Luna (Y tu mama tambien, Harvey Milk, Rogue One) et enfin l'artiste plasticien danois Olafur Eliasson.

La Berlinale sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 9 au 19 février. Retrouvez la compétition complète en cliquant ici.

Source Berlinale

