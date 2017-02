FESTIVAL DE CANNES 2017: et le président du jury est...

Le président du jury du prochain Festival de Cannes a été désigné. Il s'agit du réalisateur espagnol Pedro Almodovar.

Le cinéaste est venu cinq fois en compétition à Cannes avec Tout sur ma mère, Volver, Étreintes brisées, La Piel que Habito et Julieta. Contrairement au cliché assez répandu, Almodovar n'est pas un mal-aimé de Cannes puisque s'il n'a pas encore obtenu de Palme d'or, il a déjà reçu le prix de la mise en scène pour Tout sur ma mère, le prix du scénario pour Volver tandis que ses actrices ont été primées pour ce dernier film. Almodovar a également fait l'ouverture du festival avec La Mauvaise éducation.

"Pour sa 70e édition, le Festival de Cannes est heureux d’accueillir un artiste unique qui jouit d’une immense popularité. Son œuvre s’est déjà inscrite pour toujours dans l’histoire du cinéma. Une longue fidélité unit Pedro Almodóvar au Festival, dont il a été membre du Jury en 1992 sous la présidence de Gérard Depardieu", déclarent Pierre Lescure, Président du Festival, et Thierry Frémaux, Délégué général.

Le Festival de Cannes se déroulera du mercredi 17 au dimanche 28 mai 2017. La Sélection officielle et la composition du Jury seront dévoilées à la mi-avril.

Source: Festival de Cannes

