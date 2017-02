HAVE A NICE DAY: premières images du film d'animation chinois en compétition à la Berlinale

Dans une petite ville du sud de la Chine, Xiaozhang dérobe une forte somme d'argent à son patron et pense que celle-ci va l'aider à sauver sa relation avec sa fiancée. Il se retrouve poursuivi suite à son vol...

Voici le pitch de Have a Nice Day (Hao Ji Le), film d'animation réalisé par le Chinois Jian Liu. Celui-ci a créé la surprise en intégrant la compétition de la prochaine Berlinale. Le festival aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Des premières images de cette comédie noire ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

