Dossier Naomi Kawase

A l'occasion de la sortie française de Vers la lumière, dossier spécial consacré à Naomi Kawase. Entretien réalisé à l'occasion de Still the Water, retour sur notre interview-carrière de 2012, gros plan sur son cinéma et focus sur ses productions inédites en France...

NOS ENTRETIENS

Une fenêtre vers l'invisible - notre entretien consacré à Still the Water

Être en vie - notre entretien carrière

NOTRE GROS PLAN

Le cinéma de Naomi Kawase - gros plan en 4 clefs sur la filmographie de la cinéaste

NOS CRITIQUES

Vers la lumière (2017)

Les Délices de Tokyo (2016)

Still the Water (2014)

Hanezu (2011)

3.11, Sense of Home - anthologie (2011)

Genpin (2010)

La Forêt de Mogari (2007)

Shara (2003)

FOCUS SUR LES PRODUCTIONS DE NAOMI KAWASE

A Midsummer's Fantasia, Jang Kun-Jae (2014) - premières images

A Tale of Your Scab, Ryohei Ueno (2013) - premières images

Inori, Pedro Gonzalez-Rubio (2012) - critique

Bion, Toyoko Yamasaki (2011) - critique

Last Chesnuts, Ye Zhao (2011) - critique

NAOMI KAWASE, ACTRICE

The Tale of Iya, Tetsuichiro Tsuta (2013) - critique

Destroy Vicious, Shimada Kakuei (2011) - bande annonce

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !