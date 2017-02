DRIB: premières images d'un ovni norvégien

Amir est artiste performer et comédien de stand-up. Ses vidéos de bastons mises en scène dans les rues d'Oslo deviennent virales. Une agence de pub de Los Angeles pense que tout cela est authentique et espère profiter de la célébrité controversée d'Amir. L'agence souhaite que le jeune homme fasse partie d'une campagne pointue pour une boisson énergétique... mais Amir ses propres plans.

Voici le pitch de Drib, un film norvégien à mi-chemin entre documentaire et fiction réalisé par Kristoffer Borgli. Ce film sera dévoilé en première mondiale dans quelques jours au Festival SXSW d'Austin. Des premières images très curieuses ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

