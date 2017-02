CONCOURS: des invitations pour le cultissime "Blade Runner", en ouverture du cycle 'Chic Planète'

Le coup d'envoi du cycle Chic Planète sera donné ce mercredi 1er mars au Forum des Images, à Paris ! Ce programme (composé d'une cinquantaine de films et qui durera jusqu'au 13 avril) constituera une manière à la fois sérieuse et légère de poser la question écologique : d'un côté des films de science-fiction qui mettent la planète en jeu, de l'autre le paysan (celui qui, au sens large, l'habite) qui célèbre les nourritures terrestres.

Chic Planète s'ouvrira par une séance du cultissime Blade Runner de Ridley Scott ce mercredi 1er mars à 20h. Le pitch: Los Angeles 2019. Les "répliquants", robots à allure humaine, sont utilisés pour la conquête de l’espace ou pour les besognes que les hommes ne veulent plus assurer. Une équipe spéciale de policiers, les "Blade Runners", est créée pour éliminer certains robots rebelles...

Nous vous proposons de gagner des invitations valables pour 2 personnes. Pour participer, c'est très simple: il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

