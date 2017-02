OSCARS 2017: le palmarès

Si cette soirée des Oscars s'est révélée particulièrement terne, elle s'est achevée sur un coup de tonnerre lorsque la mauvaise enveloppe a été communiquée à Warren Beatty et Faye Dunaway pour l'Oscar du meilleur film. La La Land, l'ultra-favori, a d'abord été annoncé... mais c'est en fait Moonlight qui a gagné.

Découvrez ce palmarès (officiel !) ci-dessous...

Meilleur film

"Moonlight"

Meilleur réalisateur

Damien Chazelle, "La La Land"

Meilleure actrice

Emma Stone, "La La Land"

Meilleur acteur

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Meilleur second rôle féminin

Viola Davis, "Fences"

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali, "Moonlight"

Meilleur scénario original

"Manchester by the Sea"

Meilleur scénario adapté

"Moonlight"

Meilleur film d'animation

"Zootopie"

Meilleur film documentaire

"O.J.: Made in America"

Meilleur film en langue étrangère

"Le Client" (Iran)

Meilleure musique de film

"La La Land"

Meilleure chanson originale

"City of Stars", "La La Land"

Meilleure photographie

"La La Land"

Meilleur montage

"Tu ne tueras point"

Meilleurs effets visuels

"Le Livre de la Jungle"

Meilleurs décors

"La La Land"

Meilleurs costumes

"Les Animaux fantastiques"

Meilleurs maquillages et coiffures

"Suicide Squad"

Meilleur montage sonore

"Premier contact"

Meilleur son

"Tu ne tueras point"

Meilleur court métrage de fiction

"Sing"

Meilleur court métrage documentaire

"The White Helmets"

