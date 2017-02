DÉCÈS: Bill Paxton (1955-2017)

L'acteur américain Bill Paxton est décédé. Visage familier du cinéma américain, Bill Paxton fait sa première apparition au cinéma dans Crazy Mama de Jonathan Demme en 1975 et trouve ses premiers rôles un peu plus tard dans les années 80. L'acteur joue dans la comédie Les Bleus d'Ivan Reitman ou dans le thriller so 80s Les Rues de feu de Walter Hill avant d'être dirigé par James Cameron sur Terminator. Il deviendra un collaborateur régulier du cinéaste en apparaissant dans Aliens, True Lies et Titanic.

Bill Paxton s'illustre chez John Hughes (Une créature de rêve), John McTiernan (Commando), Kathryn Bigelow (Aux frontières de l'aube), Jennifer Lynch (Boxing Helena), George P. Cosmatos (Tombstone) ou encore Ron Howard (Apollo 13). Au milieu des années 90, il enchaine un petit film indé qui a fait parler de lui, L'Ultime souper de Stacy Title, avec un des gros blockbusters de la décennie, Twister. Il joue dans le thriller Un plan simple de Sam Raimi, U-571 de Jonathan Mostow, et réalise en 2001 son premier long métrage, le thriller horrifique Emprise. Plus récemment, on a pu voir l'acteur dans la série télévisée Big Love ou en début d'année dans le thriller canadien Mean Dreams. On le verra une dernière fois dans quelques mois dans le film de SF The Circle, avec Emma Watson. Bill Paxton avait 61 ans.