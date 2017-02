OSCARS 2017: jouez au Bingo des Oscars avec FilmDeCulte !

La 89e cérémonie des Oscars, c'est cette nuit ! Comme pour les César, FilmDeCulte vous propose un Bingo spécial pour égayer votre soirée (qui s'annonce forcément magique). Pour l'imprimer, c'est très simple: suivez le lien !

La La Land peut-il être battu ? Isabelle Huppert peut-elle faire mentir les pronostics en battant Emma Stone ? Denzel Washington ou Casey Affleck ? Toni Erdmann ou Le Client ? Viola Davis ou Viola Davis ?

En attendant, retrouvez les nominations en cliquant ici.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !