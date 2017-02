SPIRIT AWARDS 2017: le palmarès

Le palmarès des Spirit Awards, dédiés à la production indé américaine, a été annoncé la nuit dernière. Moonlight de Barry Jenkins a fait carton plein en remportant les 6 prix pour lequel le film était nommé. A noter le nouveau prix décerné à Isabelle Huppert, à la veille des Oscars. Mais lors de cette cérémonie-là, ce devrait être une autre paire de manches...

Découvrez le palmarès ci-dessous !

Meilleur film

American Honey

Chronic

Jackie

Manchester By The Sea

Moonlight

Meilleur premier film

The Childhood Of A Leader

The Fits

Other People

Swiss Army Man

The Witch

Meilleur réalisateur

Andrea Arnold, American Honey

Barry Jenkins, Moonlight

Pablo Larraín, Jackie

Jeff Nichols, Loving

Kelly Reichardt, Certain Women

Meilleur scénario

Barry Jenkins and Tarell Alvin McCraney, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea

Mike Mills, 20th Century Women

Ira Sachs and Mauricio Zacharias, Brooklyn Village

Taylor Sheridan, Commancheria

Meilleur premier scénario

Robert Eggers, The Witch

Chris Kelly, Other People

Adam Mansbach, Barry

Stella Meghie, Jean Of The Joneses

Craig Shilowich, Christine

Prix John Cassavetes du film au budget inférieur à 500.000 dollars

Free In Deed

Hunter Gatherer

Lovesong

Nakom

Spa Night

Meilleur acteur

Casey Affleck, Manchester By The Sea

David Harewood, Free In Deed

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Jesse Plemons, Other People

Tim Roth, Chronic

Meilleure actrice

Annette Bening, 20th Century Women

Isabelle Huppert, Elle

Sasha Lane, American Honey

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Meilleur acteur dans un second rôle

Ralph Fiennes, A Bigger Splash

Ben Foster, Commancheria

Lucas Hedges, Manchester By The Sea

Shia LaBeouf, American Honey

Craig Robinson, Morris From America

Meilleure actrice dans un second rôle

Edwina Findley, Free In Deed

Paulina García, Brooklyn Village

Lily Gladstone, Certain Women

Riley Keough, American Honey

Molly Shannon, Other People

Meilleure photographie

Ava Berkofsky, Free In Deed

Lol Crawley, The Childhood Of A Leader

Zach Kuperstein, The Eyes Of My Mother

James Laxton, Moonlight

Robbie Ryan, American Honey

Meilleur montage



Matthew Hannam, Swiss Army Man

Jennifer Lame, Manchester By The Sea

Joi McMillon and Nat Sanders, Moonlight

Jake Roberts, Commancheria

Sebastián Sepúlveda, Jackie

Meilleur film en langue étrangère

Aquarius (Brésil)

Chevalier (Grèce)

Trois souvenirs de ma jeunesse (France)

Toni Erdmann (Allemagne)

Under the Shadow (Iran/Royaume-Uni)

Meilleur documentaire

13th

Cameraperson

I am Not Your Negro

O.J.: Made In America

Sonita

Under The Sun

Prix Robert Altman

Moonlight

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !