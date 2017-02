THE BEGUILED: nouvelles images du Sofia Coppola avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning

The Beguiled est le nouveau long métrage de la cinéaste américaine Sofia Coppola, quatre ans après The Bling Ring. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman écrit par Thomas P. Cullinan, qui avait été transposé il y a 45 ans avec l'excellent Les Proies de Don Siegel. Dans ce film, Clint Eastwood jouait un soldat nordiste blessé et secouru dans un pensionnat sudiste pour jeunes filles.

A l'affiche de cette relecture: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Colin Farrell. The Beguiled sortira aux Etats-Unis le 22 juin. Avec un passage par le Festival de Cannes avant cela ? En attendant, découvrez de nouvelles images de ce film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !