BOX-OFFICE US: une sensation horrifique en tête

Accompagné d'un excellent buzz, le thriller horrifique Get Out, premier long métrage de Jordan Peele, a pris la tête du box-office américain ce weekend. Produit pour seulement 4.5 millions de dollars, Get Out cartonne avec déjà 30.5 millions de dollars au compteur. Le film d'animation Rock Dog ne fait pas le poids avec seulement 3.7 millions de dollars tandis que le thriller Collide est carbonisé. Ce film avec Nicholas Hoult et Felicity Jones est projeté dans des salles vides: 1.5 million de dollars amassés sur plus de 2000 écrans.

Du côté des anciennes sorties, les buzz Oscars se maintiennent tous. Sacré meilleur film, Moonlight est prêt à bondir mais, comme il est sorti il y a déjà 5 mois outre-Atlantique, il sera intéressant de voir quel sera l'effet Oscar. Le long métrage, qui n'a coûté que 1.5 million de dollars, est de toute façon déjà un succès avec 22.3 millions de dollars au compteur.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !