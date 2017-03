Entretien avec Dieudo Hamadi

Avec Maman Colonelle, le Congolais Dieudo Hamadi signe un documentaire poignant sur une femme hors normes. Honorine Munyole travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Le film, sélectionné à la Berlinale, figure cette semaine en compétition du Festival Cinéma du Réel. Entretien express avec son réalisateur.

Quel a été le point de départ de Maman Colonelle ?

C'est mon regretté ami et frère, Kiripi Katembo Siku, qui a été à l'origine du projet. Il voulait produire un film sur "une femme congolaise d'exception". Il m'a proposé de le réaliser et j'ai accepté.

Comment s’est organisé le tournage au quotidien autour d’Honorine Munyole ?

Il y a eu deux étapes de tournage: l'une à Bukavu, sa ville de résidence et l'autre à Kisangani, où elle venait d'être mutée. À Bukavu, ce n'était pas compliqué; elle préparait son voyage et il suffisait de la suivre dans ses déambulations. Mais à Kisangani, j'ai eu un petit moment de flottement. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre après son arrivée. J'ai finalement opté pour un dispositif de tournage simple: je la filmais systématiquement dans son bureau, chez elle à la maison, et sur "le terrain". Ainsi j'étais sûr de pouvoir capter une histoire intéressante à développer, si celle-ci venait à se produire.

Votre film raconte des histoires extrêmement dures. Vous êtes-vous imposé des limites sur ce que vous ne pouviez pas filmer ?

J'ai filmé tout ce qui m'était possible de filmer. Mais au montage, j'ai choisi de garder que ce qui m'avait semblé utile et nécessaire au propos du film.

Y a t-il des documentaristes qui vous servent de modèles ? Ou des cinéastes dont vous admirez le travail ?

Oui, plusieurs. Rithy Panh, Raymond Depardon, Frederick Wiseman, Steven Spielberg, Sembene Ousmane, Alain Gomis, entre autres.

Avez-vous de nouveaux projets ?

Oui, je viens de boucler le tournage de mon prochain film Retour à Kinshasa. Début de post-production dans quelques jours.

Entretien réalisé le 25 mars 2017. Un grand merci à Christian Lelong.