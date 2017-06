BOX-OFFICE FRANCE: Valérie Lemercier et Noomi Rapace en tête aux 1eres séances Paris

Plus grosse sortie de la semaine, la comédie Marie-Francine de et avec Valérie Lemercier a pris la tête du classement lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 1583 spectateurs dans 23 salles. Il est suivi par le film d'action Conspiracy avec Noomi Rapace, qui compte 863 spectateurs dans 16 salles. Le podium est complété par L'Amant d'un jour de Philippe Garrel. Dévoilé lors de la Quinzaine des Réalisateurs, le long métrage attire 445 spectateurs dans 13 salles. Churchill (425 entrées dans 16 salles) et The Jane Doe Identity d'Andre Ovredal (364 entrées dans 13 salles) suivent.

Parmi les plus petites sorties, débuts encourageants pour Drôles d'oiseaux (176 entrées dans 5 salles) tandis que Suntan d'Argyris Papadimitropoulos (lire notre entretien) démarre plus timidement avec 63 tickets dans 3 salles. Tout en bas du classement, Guillaume, la jeunesse du Conquérant attire... 1 spectateur dans 1 salle.

Source Rentrak France

