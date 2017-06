QUINZAINE DES REALISATEURS 2017: c'est parti pour la reprise à Paris !

Le programme de la Quinzaine des Réalisateurs sera repris à Paris, au Forum des Images, de ce jeudi 1er juin jusqu'au dimanche 11 juin. L'occasion de découvrir les films qui ont fait l'événement à Cannes et dont on parlera cette année !

Parmi les films à voir en avant-première: le musical Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de Bruno Dumont, le nouveau Claire Denis Un beau soleil intérieur avec Juliette Binoche, le nouveau film de Sean Baker The Florida Project, le buzz de Sundance Patti Cake$, le thriller américain Bushwick, le nouveau Sharunas Bartas Frost avec Vanessa Paradis, le doc Alive in France d'Abel Ferrara, le nouveau Chloé Zhao The Rider ou encore les découvertes I Am Not a Witch de la Zambienne Rungano Nyoni et Marlina la tueuse en 4 actes de l'Indonésienne Mouly Surya. Retrouvez tous les détails sur ces films dans notre dossier spécial.

Et pour toutes les infos sur cette reprise au Forum, cliquez ici !

