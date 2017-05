FROST: 1eres images du nouveau Sharunas Bartas avec Vanessa Paradis, sélectionné à Cannes

Rokas est un jeune homme lituanien qui n’a jamais connu la guerre, tout en grandissant dans son ombre. Sur un convoi d’aide humanitaire, de la Lituanie vers l’Ukraine, il rencontre deux journalistes, un homme et une femme. C’est le début d'un voyage de découvertes et de sacrifices pour chacun d’entre eux. Leur désir d’aller toujours plus loin les conduit jusqu’au front de la guerre. Dans les ruines de la haine humaine, ils se retrouvent face à eux-mêmes...

Voici le pitch de Frost, le nouveau long métrage du réalisateur lituanien Sharunas Bartas. Vanessa Paradis est à l'affiche de ce long métrage, ainsi que le Polonais Andrzej Chyra (vu notamment dans Aime et fais ce que tu veux et Crache cœur). Frost est diffusé ce mardi au Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre dossier consacré à la Quinzaine des Réalisateurs en cliquant ici.

Des premières images de Frost ont été dévoilées. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !