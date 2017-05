UGLY: 1eres images glaçantes d'un film autrichien produit par Ulrich Seidl

L'histoire de ceux qui traversent la souffrance, la lutte, la perte et le désespoir, tentant de trouver leur chemin hors des profondeurs.

Voici le programme croquignolet de Ugly, premier long métrage du réalisateur d'origine ukrainienne Juri Rechinsky. Ce film autrichien est coproduit par Ulrich Seidl. Dévoilé en début d'année au Festival de Rotterdam, il sera visible bientôt au Festival de Transylvanie, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Ugly ont été mises en ligne, et celles-ci semblent assez pimentées. Découvrez-les dans notre galerie.

