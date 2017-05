FESTIVAL DE TRANSILVANIE 2017: la compétition dévoilée

La nouvelle édition du Transilvania International Film Festival, le Festival de Transilvanie, aura lieu du 2 au 11 juin en Roumanie, à Cluj. Le festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Sa compétition, dédiée aux nouveaux talents du cinéma d'auteur, a été dévoilée. Celle-ci comprend 12 longs métrages. Parmi les films retenus, citons la romance britannique God's Own Country de Francis Lee, le buzz islandais Heartstone de Gudmundur Arnar Gudmundsson ou encore le thriller australien Love Hunters de Ben Young. Nous reviendrons très bientôt en détails sur les différents longs métrages de cette compétition. Découvrez les 12 films retenus ci-dessous.

God’s Own County, Francis Lee (Royaume-Uni)

Une famille heureuse, Nana Ekvtimishvili & Simon Gross (Géorgie)

Playground, Bartosz M. Kowalski (Pologne)

Land of the Little People, Yaniv Berman (Israël)

Zeus, Miguel Calderón (Mexique)

Heartstone, Gudmundur Arnar Gudmundsson (Islande)

Las Toninas Van Al Este, Gonzalo Delgado & Verónica Perrota (Uruguay)

Chrysantemums Time, Dmytro Moiseiev (Ukraine)

Glory, Kristina Grozeva & Petar Valchanov (Bulgarie)

Love Hunters, Ben Young (Australie)

Simulation, Abed Abest (Iran)

El Rey Borni, Marc Crehuet (Espagne)

