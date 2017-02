FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Premiers Plans d'Angers, dédié aux nouveaux cinéastes, a été dévoilé.

C'est un plébiscite pour l'Islandais Heartstone de Gudmundur Arnar Gudmundsson, qui obtient à la fois le Grand Prix du jury et le prix du public. Le pitch de ce film: Dans un village reculé de pêcheurs en Islande, deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été turbulent. L'un essaie de gagner le cœur d'une fille, tandis que l'autre découvre de nouveaux sentiments envers son meilleur ami. Quand l'été se termine et que la nature austère de l'Islande reprend ses droits, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte... Heartstone sortira cette année en France. Découvrez des premières images dans notre galerie.

La compétition française a elle été remportée par Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Le pitch: Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients sortira le 1er mars en France. Découvrez des premières images dans notre galerie.

A noter les prix récompensant Margarita Breitkreiz et Georg Friedrich pour leurs interprétations dans le film allemand Marija, dont vous pouvez retrouver la critique en cliquant ici.

Les films primés sont repris ce dimanche, toutes les infos sur le site officiel.

Source

