GOD'S OWN COUNTRY: premières images d'une romance gay très remarquée à Sundance

Un jeune éleveur de moutons noie ses frustrations quotidiennes dans l’alcool et tente de les oublier par des relations sexuelles occasionnelles, jusqu’à l’arrivée d’un migrant roumain engagé pour la période d’agnelage...

God's Own Country est le premier long métrage du Britannique Francis Lee. Il vient d'être projeté dans la compétition internationale du Festival de Sundance, et est depuis accompagné d'une forte rumeur. Découvrez les premières images de ce film dans notre galerie.

