FESTIVAL DE GERARDMER 2017: jours 3 et 4 !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer, suite ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos nouveaux articles consacrés aux films diffusés ces deux premiers jours. En attendant de nombreux autres...

Compétition

Under the Shadow

Clown

The Autopsy of Jane Doe

The Girl with All the Gifts

Hors compétition

Prevenge

The Void

Sam Was Here

Fear Itself

Interchange

Interview

Notre entretien avec Babak Anvari, réalisateur de Under the Shadow

La Filmothèque idéale de Kiyoshi Kurosawa, invité d'honneur du festival

Notre dossier

Toutes les infos sur le festival

Nathalie Dauverchain

