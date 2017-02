FESTIVAL DE SUNDANCE 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Sundance a été dévoilé !

C'est I Don’t Feel at Home in This World Anymore. de l'acteur et désormais réalisateur Macon Blair qui a remporté le Grand Prix de la compétition américaine. Ce film raconte l'histoire d'une femme déprimée qui trouve un sens à sa vie après avoir été cambriolée. Elle se met alors avec son voisin à traquer les possibles malfrats... Melanie Lynskey et Elijah Wood sont à l'affiche de ce long métrage dont vous pouvez découvrir des images dans notre galerie.

Le prix de la mise en scène a récompensé Eliza Hittman pour Beach Rats. Le pitch: Frankie, un garçon paumé vivant à la périphérie de Brooklyn, passe un été merdique. Entre son père mourant et sa mère qui essaie de lui trouver une copine, Frankie échappe à l'ennui de sa vie en causant des embrouilles avec ses amis délinquants et en flirtant avec des hommes plus âges sur internet... Découvrez des premières images du film en cliquant ici.

Le prix spécial nouveau réalisateur est allé à Margaret Betts pour Novitiate, qui raconte dans les années 60, l'histoire d'une jeune femme s'apprêtant à devenir nonne, mais qui lutte contre sa foi, l'église et par-dessus tout sa propre sexualité. Découvrez une première image ici.

Un prix spécial d'interprétation a été décerné à Chante Adams pour Roxanne Roxanne, tandis que la photo de Yellow Birds a également été récompensée.

La compétition internationale a elle été remportée par le Suédois The Nile Hilton Incident de Tarik Saleh (Metropia). Ce thriller raconte l'enquête d'un policier sur le meurtre d'une femme pendant la révolution arabe en Egypte.

Le prix de la mise en scène a été attribué au Britannique God's Own Country (dont nous vous parlions ici) tandis que le prix du jury est allé au Singapourien Pop Aye (dont nous vous parlions là).

Retrouvez l'intégralité du palmarès en cliquant ici !

