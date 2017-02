FESTIVAL DE GERARDMER 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Gérardmer a été dévoilé ! Découvrez-le ainsi que nos critiques des films primés ci-dessous...

Grand Prix

Grave de Julia Ducournau

Prix du jury

Under the Shadow de Babak Anvari (lire notre entretien) et On l'appelle Jeeg Robot de Gabriele Mainetti

Prix du public

The Girl with all the Gifts de Colm McCarthy

Prix du jury SyFy

Under the Shadow de Babak Anvari

Prix du jury jeunes

The Autopsy of Jane Doe de Andre Ovredal (lire notre entretien)

Prix de la critique

Grave de Julia Ducournau

Anne Delecray

