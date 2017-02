FESTIVAL DE GERARDMER 2017: le palmarès de la rédaction

Le palmarès de la 24e édition du Festival de Gérardmer, dont le jury est présidé par Jean-Paul Rouve, a été dévoilé ce dimanche soir. Nos rédacteurs présents sur place qui ont suivi la sélection de très près vous livre leur palmarès !

Nicolas Bardot

Grand Prix: Under the Shadow, Babak Anvari

Prix du jury: Split, M. Night Shyamalan

Prix du pire en compétition: Grave, Julia Ducournau

Prix du meilleur film hors compétition: The Lure, Agnieszka Smoczynska & Le Secret de la chambre noire, Kiyoshi Kurosawa



Christophe Chenallet

Grand Prix: The Autopsy of Jane Doe, Andre Ovredal

Prix du jury: Grave, Julia Ducournau

Prix du pire en compétition: Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Prix du meilleur film hors compétition: The Void, Steven Kostanski & Jeremy Gillespie

Gregory Coutaut

Grand Prix: Under the Shadow, Babak Anvari

Prix du jury: Rupture, Steven Shainberg

Prix du pire en compétition: Grave, Julia Ducournau

Prix du meilleur film hors compétition: Le Secret de la chambre noire, Kiyoshi Kurosawa

Nathalie Dauverchain

Grand Prix: Under the Shadow, Babak Anvari

Prix du jury: Split, M. Night Shyamalan

Prix du pire en compétition: Realive, Mateo Gil

Prix du meilleur film hors compétition: The Lure, Agnieszka Smoczynska

Anne Delecray

Grand Prix: Under the Shadow, Babak Anvari

Prix du jury: Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Prix du pire en compétition: On l'appelle Jeeg Robot, Gabriele Mainetti

Prix du meilleur film hors compétition: The Lure, Agnieszka Smoczynska

Clément Gerardo

Grand Prix: The Autopsy of Jane Doe, Andre Ovredal

Prix du jury: Clown, Jon Watts

Prix du pire en compétition: Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Prix du meilleur film hors compétition: Le Secret de la chambre noire, Kiyoshi Kurosawa & The Void, Steven Kostanski & Jeremy Gillespie



Jill Holleville

Grand Prix: Under the Shadow, Babak Anvari

Prix du jury: Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Prix du pire en compétition: On l'appelle Jeeg Robot, Gabriele Mainetti & Realive, Mateo Gil

Prix du meilleur film hors compétition: The Lure, Agnieszka Smoczynska

Et pour retrouver tous nos articles sur Gérardmer, rendez-vous dans notre dossier spécial !

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !