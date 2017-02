OSCARS 2017: le palmarès de la guild des acteurs

Le palmarès des SAG, la guild des comédiens, a été dévoilée ! Les acteurs formant une grosse partie des votants aux Oscars, le palmarès des SAG servent généralement de bon indice en vue de la cérémonie. Si Emma Stone était favorite dans sa catégorie, à noter la surprise Denzel Washington, lauréat pour Fences devant notamment Casey Affleck pour Manchester by the Sea. A signaler également, le prix du meilleur ensemble décerné aux Figures de l'ombre, et qui est souvent un bon indicateur de popularité avant les Oscars.

Découvrez le palmarès ci-dessous.

Meilleur acteur

Denzel Washington, Fences

Meilleure actrice

Emma Stone, La La Land

Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershalah Ali, Moonlight

Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis, Fences

Meilleur ensemble

Les Figures de l'ombre

