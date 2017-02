Tokiko, artiste, entretient une relation amoureuse avec son assistante Haruka. Traumatisées par ses relations passées, Tokiko teste son amour en couchant avec différents hommes...

Voici le pitch de White Lily, le nouveau long métrage du Japonais Hideo Nakata. Le réalisateur de Ring et Dark Water change de registre avec ce film qui appartient à la série de longs métrages initiés par la Nikkatsu, en hommage au roman porno (le cinéma érotique japonais). White Lily sortira le 11 février au Japon après avoir été dévoilé cet automne au Festival de Busan. Nakata, admirateur de Masaru Konuma, sera t-il à la hauteur de son maître ? Découvrez une première bande annonce en cliquant ci-dessus.

