OSCARS 2017: le palmarès des Producers Guild Awards

Les prix de la guild des producteurs, récompensant les meilleurs films anglo-saxons de l'année, ont été décernés. Ces prix sont un fort indicateur du buzz Oscars. Ces 10 dernières années, seuls 2 lauréats n'ont pas été couronnés ensuite par l'Oscar du meilleur film: Little Miss Sunshine en 2006 et... The Big Short l'an passé.

Découvrez le palmarès ci-dessous.

Meilleur film

La La Land

Meilleur film d'animation

Zootopie

Meilleur documentaire

O.J.: Made in America

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter