Festival de Gérardmer: The Girl With All The Gifts

Un petit groupe d’enfants, immunisés contre un terrible virus qui risque de décimer l’humanité, est détenu dans un camp militaire. Bien qu’ils se nourrissent eux aussi de viande humaine, les enfants sont encore capables d’éprouver des sentiments. Ils sont donc essentiels à la recherche menée par docteur Caldwell, biologiste, pour trouver un vaccin capable de sauver l’espèce humaine. Parmi les enfants, une petite fille, Melanie, sort du lot: dotée d’un esprit brillant, elle est très liée à la maîtresse, Miss Justiniau. Quand le camp est attaqué par les zombies, le petit groupe entame une terrible odyssée dans une Grande-Bretagne en ruine. Melanie, l’ancienne prisonnière, devient un précieux guide...

Dans un monde contaminé tous les ans par différents films traitant d’une apocalypse format mort-vivants et autres infectés, et avec le carton planétaire télévisuel The Walking dead, comment tirer son épingle du jeu et proposer une variation suffisamment solide sur un thème dont on a maintes fois fait le tour ? Cette question, Colm McCarthy et le scénariste Mike Carey ont sûrement dû se la poser au moment de la mise en chantier de ce projet ! Ont-ils su y répondre ? D’une certaine manière oui, mais sans trouver non plus la parade ultime ou l’idée totalement singulière pour que The Girl with All the Gifts puisse renouveler le genre. Le jeune réalisateur réussit tout de même à faire preuve d’une certaine efficacité pour emballer son audience le temps d’une projection.

Mais le film ne va pas vraiment plus loin: The Girl with All the Gifts ne doit son originalité qu’à travers quelques petits points comme un décor directement inspiré du jeu vidéo The Last of us (dont il pourrait même être une certaine préquelle introductive), un message sur l’éducation comme dernier lien entre les générations ou un dosage réussi entre scènes d’actions pétaradantes et moments d’infiltration plutôt bien sentis. Pour le reste, soyons honnêtes, vous connaissez la chanson et n’aurez pas droit à de vraies surprises à moins d’être un spectateur totalement novice du genre. Pour une toile décontractée du samedi soir, le film fait le job sans être réellement mémorable.