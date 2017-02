NOVITIATE: première image d'une des grosses rumeurs de Sundance

Dans les années 60, une jeune femme s'apprête à devenir nonne. Mais elle en lutte contre sa foi, l'église et par-dessus tout sa propre sexualité...

Novitiate est le premier long métrage de l'Américaine Margaret Betts. Ce film figure dans la compétition américaine du Festival de Sundance où il a fait forte impression. Margaret Qualley joue le rôle principal de ce long métrage, aux côtés notamment de Melissa Leo. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

