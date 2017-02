DÉCÈS: Emmanuelle Riva (1927-2017)

L'actrice française Emmanuelle Riva est décédée. Repérée sur scène, elle est révélée en 1959 dans le chef d’œuvre d'Alain Resnais Hiroshima mon amour. Riva s'illustre par la suite chez Jean-Pierre Melville (Léon Morin, prêtre), Georges Franju (Thérèse Desqueyroux, Thomas l'imposteur) ou André Cayatte (Les Risques du métier). Dans les années 80, on la voit chez Jean-Pierre Mocky (Y a-t-il un Français dans la salle ?), Marco Bellocchio (Les Yeux, la bouche), Philippe Garrel (Liberté, la nuit) ou Wojciech Has (Les Tribulations de Balthasar Kober). En 1993, elle est dirigée par Krzysztof Kieślowski dans Trois couleurs: Bleu.

Plus récemment, l'actrice s'illustre dans Vénus beauté (institut) de Tonie Marshall, Le Grand Alibi de Pascal Bonitzer ou Le Skylab de Julie Delpy. Mais c'est avec Amour de Michael Haneke, Palme d'or au Festival de Cannes, qu'elle triomphe. Emmanuelle Riva remporte le César de la meilleure actrice et est nommée à l'Oscar pour sa prestation aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Elle sera bientôt à l'affiche de Paris pieds nus de Dominique Abel et Fiona Gordon. Emmanuelle Riva avait 89 ans.