Blade Runner 2049 est la suite de Blade Runner, le film culte que Ridley Scott a réalisé en 1982. Son pitch: le Blade Runner K découvre un secret qui a le potentiel de plonger ce qui reste de la société dans le chaos. Il part à la recherche de Rick Deckard, disparu depuis 30 ans.

Blade Runner 2049 est réalisé par le Canadien Denis Villeneuve (Prisoners, Premier contact). A l'affiche: Ryan Gosling et Harrison Ford. Blade Runner 2049 sortira en France le 4 octobre. Un premier teaser a été dévoilé fin 2016. C'est désormais une première bande annonce qui a été mise en ligne. Cette suite peut-elle être à la hauteur ? Réponse dans quelques mois. En attendant, découvrez cette bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !