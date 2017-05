ADORATION: retour à l'horreur pour Fabrice du Welz ?

Le dernier long métrage du réalisateur belge Fabrice du Welz, le thriller Message from the King, sort aujourd'hui en salles. Le réalisateur de Calvaire, Vinyan et Alleluia a un nouveau projet.

Celui-ci s'intitule Adoration. Il racontera "la cavale folle de Paul et Gloria, deux enfants perdus au cœur des forêts". Ce film serait dans la lignée de Calvaire, son premier succès, et Alleluia, qui était passé par la Quinzaine des Réalisateurs. Le tournage de Adoration pourrait débuter dès et été. Plus d'informations à suivre...

