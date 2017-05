THE MEYEROWITZ STORIES: 1eres images du Noah Baumbach en compet' à Cannes

The Meyerowitz Stories fait le récit intergénérationnel d’une fratrie en conflit rassemblée autour de leur père vieillissant.

Il s'agit du nouveau long métrage de l'Américain Noah Baumbach après Les Berkman se séparent, Margot va au mariage, Frances Ha ou encore Mistress America. A l'affiche: Ben Stiller, Dustin Hoffman, Adam Sandler et Emma Thompson. Le film figure dans la compétition du prochain Festival de Cannes. Et celui-ci ne devrait ensuite être visible que sur Netflix... Des premières images de ce long métrage viennent d'être dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

