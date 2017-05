WONDERSTRUCK: 1eres images du nouveau Todd Haynes avec Julianne Moore, en compet' à Cannes

L'histoire de deux enfants, tous deux sourds, à différentes époques, l'un en 1927, l'autre en 1977. Ces deux enfants s'échappent de New York. Malgré le gouffre entre ces deux périodes, ils sont tous deux connectés par un mystère en attente de résolution.

Voici le curieux pitch de Wonderstruck, le nouveau long métrage de l'Américain Todd Haynes après Carol. Haynes retrouve Julianne Moore, qu'il a dirigée sur Safe et Loin du paradis. Wonderstruck figure dans la compétition du prochain Festival de Cannes. Des premières images de ce film viennent d'être dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

