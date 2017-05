DÉCÈS: Michael Parks (1940-2017)

L'acteur américain Michael Parks est décédé. Michael Parks débute à la télévision dans les années 60 et trouve son premier rôle au cinéma dans Fièvre sur la ville de Harvey Hart en 1965. L'acteur apparaît ensuite dans La Bible de John Huston ou The Private Files of J. Edgar Hoover de Larry Cohen. Mais c'est en fait à partir de sa rencontre avec Quentin Tarantino dans les années 90 qu'on remarque davantage l'acteur à l'écran.

En 1996, Parks joue dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, co-scénarisé par Tarantino. Tarantino le dirige ensuite dans Kill Bill vol1 puis Kill Bill vol2, Boulevard de la mort et Django Unchained, tandis qu'il retrouve Robert Rodriguez sur Planète terreur. L'acteur s'illustre également dans le western L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominik, le thriller Argo de Ben Affleck, le film d'horreur We Are What We Are de Jim Mickle ou plus récemment le film d'action Blood Father avec Mel Gibson. Michael Parks avait 77 ans.