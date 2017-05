Domrémy, 1425. Jeannette n'est pas encore Jeanne d'Arc, mais à 8 ans elle veut déjà bouter les Anglais hors du royaume de France. Inspirée des écrits de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un film musical...

Voici le point de départ de Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, le nouveau film de Bruno Dumont, un an seulement après Ma Loute. Et à en croire sa bande annonce, ce devrait être un sacré ovni. Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc n'a pas encore de date de sortie française mais le film sera dévoilé dans quelques jours au Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre dossier sur la programmation de la Quinzaine en cliquant ici.

La bande annonce de Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !