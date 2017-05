BOX-OFFICE FRANCE: "Alien" mène, giga-flop pour Eric Judor, "Sayonara" se distingue aux 1eres séances Paris

Plus grosse sortie de la semaine, Alien : Covenant a logiquement hérité de la première place aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 2805 entrées dans 28 salles, le blockbuster fait des débuts solides. Son principal challenger, la comédie Problemos de Eric Judor, fait salles vides avec 540 entrées dans 19 salles, soit une moyenne par copie inférieure à 30 spectateurs. Cela fait suite déjà au flop de Hibou de son comparse Ramzy Bedia qui fut l'un des bides les plus spectaculaires de l'an passé. Le podium est mollement complété par la comédie dramatique Le Chanteur de Gaza (343 spectateurs dans 11 salles) tandis que le thriller Message from the King de Fabrice du Welz suit avec 310 spectateurs dans 11 salles.

Distribué dans seulement 1 salle, le drame SF Sayonara de Koji Fukada (lire notre entretien) ne manque pas ses débuts puisqu'il obtient la 2e meilleure moyenne par copie avec 47 spectateurs. C'est beaucoup plus dur pour Le Christ aveugle, qui passe pour le moment inaperçu avec 7 spectateurs dans 2 salles.

Source Rentrak France

