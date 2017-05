NOBODY'S WATCHING: gros plan sur le film argentin primé à Tribeca

Nico abandonne une carrière couronnée de succès dans le soap-opera et quitte son Argentine natale pour tenter sa chance à New York. Il se retrouve à accepter divers petits boulots et babysittings...

Voici le pitch de Nobody's Watching (Nadie nos mira), nouveau long métrage de la réalisatrice argentine Julia Solomonoff, révélée il y a quelques années avec Le Dernier été de la Boyita. Nobody's Watching vient d'être dévoilé au Festival de Tribeca où il a reçu le prix d'interprétation masculine pour son acteur principal, Guillermo Pfening. Des premières images de ce film ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

