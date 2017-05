LES PROIES: une belle affiche pour le Sofia Coppola en compétition à Cannes

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous...

Voici le pitch des Proies, le nouveau film de Sofia Coppola. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman du même nom écrit par Thomas Cullinan, déjà adapté au cinéma il y a 45 ans par Don Siegel. A l'affiche: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Colin Farrell. Les Proies permet à la réalisatrice de faire son retour en compétition à Cannes, une douzaine d'années après Marie-Antoinette. Ce film sortira le 23 août en France. Une belle première affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !