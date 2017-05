BOX-OFFICE FRANCE: "Get Out" brille, "Emily Dickinson" aussi

Porté par son gros buzz, le thriller horrifique Get Out a réussi ses débuts avec 465.265 entrées dans 323 salles, s'offrant au passage une belle moyenne par copie. La comédie Braquage à l'ancienne démarre correctement avec 175.604 entrées dans 239 salles. De toutes mes forces avec Yolande Moreau fait des débuts honnêtes également avec 52.876 entrées dans 93 salles. En revanche, le Coréen Tunnel a du mal à remplir ses salles avec 35.122 entrées sur 177 copies. L'Italien On l’appelle Jeeg Robot passe inaperçu avec 26.166 entrées seulement dans 130 salles. Bonne performance en revanche pour Emily Dickinson, a Quiet Passion qui, dans un parc de salles beaucoup plus restreint (54 copies), débute bien avec 25.459 entrées.

Parmi les anciennes sorties, Les Gardiens de la Galaxie 2 conserve la tête et passe les 2 millions de tickets en 2 semaines. Bon maintien pour Après la tempête de Kore-Eda (-21.8%) qui s'approche des 100.000 entrées en 2e semaine (89.328 entrées). Notre petite sœur, précédent film du cinéaste, avait dépassé les 150.000 entrées en fin de carrière.

