THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN: 1eres images du nouveau Dolan avec Jessica Chastain

Une star hollywoodienne entretient une relation secrète avec un jeune britannique, alors que la rédactrice en chef d'un tabloïd tente de détruire sa vie.

Voici le pitch de The Death and Life of John F. Donovan, le nouveau long métrage du Canadien Xavier Dolan. Ce film sera cette fois tourné en anglais, avec un cast anglo-saxon. A l'affiche: Jessica Chastain, Kathy Bates, Kit Harrington, Susan Sarandon ou encore Natalie Portman. Le film devrait être visible courant 2017 - avec un passage par les festivals d'automne ? Il n'a pas encore de date de sortie française officielle. Des premières images (visuels du film et images de tournage) ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !