BOX-OFFICE US: vers un immense flop pour le "Le Roi Arthur" de Guy Ritchie ?

175 millions de dollars de budget et peut-être moins de 20 millions de dollars pour son premier weekend d'exploitation: selon les premières estimations, Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur est parti pour se prendre une immense veste au box-office américain. Il s'agirait de la deuxième déconvenue de suite pour le réalisateur Guy Ritchie après l'échec de Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E il y a deux ans. La dernière fois que l'acteur Charlie Hunnam a tenu le rôle principal d'un blockbuster, la déception était déjà au rendez-vous au box-office avec les 100 millions de Pacific Rim pour un budget avoisinant les 200 millions.

Ce bide pourrait faire les affaires de son concurrent, la comédie Larguées, qui marque le retour de Goldie Hawn à l'écran. Ce film, où l'actrice partage l'affiche avec Amy Schumer, pourrait lui aussi avoisiner les 20 millions mais n'a coûté "que" 42 millions de dollars. Pendant de temps, Les Gardiens de la galaxie 2 devrait conserver la tête du classement.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

